الموت يغيب عميد الأغنية الجزائرية 

غيَّب الموت، اليوم الجمعة، عميد الأغنية الجزائرية، الفنان رابح درياسة، عن عمر ناهز 87 عاما.

وأفادت صحيفة النهار بأن الفنان الجزائري رابح ديارسة، قد توفي، اليوم الجمعة. ويعتبر درياسة مغنيا ومؤلفا موسيقيا وملحنا ومؤلفا، وهو ما جعل محبيه ومريديه يلقبونه بـ"عميد الأغنية الجزائرية"، بحسب الصحيفة.

أحد عمالقة الفن الجزائري في ذمة الله

صاحب رائعة بحياو ولاد بلادي

الفنان رابح درياسة

إنا لله وانا اليه راجعون😔😔 pic.twitter.com/7exrnEhITk — ηα∂ιя 🇩🇿 (@NadirTouhami1) August 15, 2019

ولد درياسة في الأول من يوليو/تموز 1934 بولاية البليدة، ويعد من رواد وعباقرة الأغنية الجزائرية الأصيلة، فهو صاحب أغنية "أولاد بلادي" المعروفة، كما أن رابح درياسة متشبع بالطابع الشعبي الجزائري البدوي الأصيل.

الله أكبر..

خالص العزاء للأسرة الفنية الجزائرية والعربية وعائلة الفنان العملاق رابح درياسة الذي رحل اليوم عن عمر ناهز ال87 عاما.

الله يرحمك ويحسن إليك.

إنا لله و إنا إليه راجعون . pic.twitter.com/R9hgspImy7 — hafid derradji حفيظ دراجي (@derradjihafid) October 8, 2021

وبدأ دراسة مشواره الفني، في العام 1953، فقد غنى للوطن والحب والجمال، في وقت وصف بأنه مغني الأغنية البدوية والجزائرية المحترمة والملتزمة.

يملك الفنان الجزائري رابح درياسة أكثر من 100 أغنية أشهرها أولاد بلادي والممرضة ويا محمد ويا راشدة والساعة والتفاحة ويا عبد القادر.