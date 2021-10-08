عبد اللهيان يعلن استعداد بلاده لإنشاء مترو أنفاق في بيروت

أعلن وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الجمعة، استعداد بلاده لإنشاء مترو أنفاق في العاصمة اللبنانية بيروت.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، مساء اليوم الجمعة، بأن وزير الخارجية الإيراني قد صرح بأن بلاده وضعت كل إمكانياتها لتدشين محطتين لإنتاج الكهرباء وإنشاء مترو الأنفاق في بيروت.

وشدد حسين أمير عبد اللهيان على أن بلاده مستمرة في هدفها القاضي بتأمين حاجات لبنان من الأدوية والأغذية والمستحضرات الطبية، فضلا عن استعداد إيران المتواصل لإرسال الوقود والمشتقات النفطية إلى لبنان.

وأكد عبد اللهيان أنه بإمكان دول المنطقة التغلب على جميع مشاكلها من خلال التعاون الإقليمي، موضحا أن "الكيان الصهيوني" يعيش أياما صعبة ولن تسمح إيران بأن يتحول هذا الكيان إلى عنصر تهديد قرب الحدود الإيرانية.

وأشار وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، إلى أن إسرائيل أضعف من أن تشكل تهديدا لبلاده، وأن إيران لن تقبل بحضورها أمنيا قرب حدودها.

وفي سياق متصل، أكد عبداللهيان أن إيران والسعودية بلدان مهمان ودورهما بالغ الأهمية في ترسيخ أمن المنطقة، مشيرا إلى أن طهران تعتبر السلوك الأمريكي هو المعيار الأساسي في هذه محادثات فيينا الخاصة بالاتفاق النووي الإيراني، لافتا إلى أن بلاده تريد العودة للمحادثات ولكن وفقا للمصلحة الوطنية لإيران وشعبها.

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