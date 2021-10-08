تسجيل
14:11 GMT08 أكتوبر/ تشرين الأول 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    رئيس الحكومة المكلف في المغرب عزيز أخنوش

    تحديات أمام حكومة المغرب الجديدة... هذه أبرز الملفات

    © AFP 2021 / FADEL SENNA
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0b/1050111055_0:0:2833:1593_1200x675_80_0_0_2b9956b5524aec2cf48cd5677092dfd8.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202110081050377981-%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%87%D8%B0%D9%87-%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-/

    تواجه الحكومة المغربية الجديدة العديد من التحديات، في ظل تطلعات كبيرة من الشارع المغربي، خاصة وأن جائحة كورونا ضاعفت هذه التحديات في المملكة.

    القراءات الأولى بشأن تشكيل الحكومة تشير إلى درجة من التفاهم والانسجام بين مكونات الحكومة وهي الأحزاب الثلاثة الأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال.

    التقارب على المستوى الفكري والتوجه بين الأحزاب الثلاثة قد يساهم في آلية عمل موحدة، لكن التحديات الاقتصادية والأمنية قد تكون أكبر من سابقاتها نظرا للتغيرات الحالية على الساحة المغاربية.

    العاهل المغربي الملك محمد السادس
    © AP Photo / Abdeljalil Bounhar
    العاهل المغربي يعين أعضاء الحكومة الجديدة
    تتضمن التحديات أمام الحكومة العديد من الجوانب على رأسها الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك الأمنية ومعالجة التراكمات التي فرضتها جائحة كورونا، خاصة أن المغرب اتخذ تدابير صارمة انعكست على الوضع الاقتصادي ونسب البطالة.

    في البداية قالت الأكاديمية المغربية رقية أشمال، إن الحقل السياسي المغربي موسوم بقدرته على فتح سيناريوهات تتعلق بتوقع ما لا يمكن توقعه، بمعنى أن كل اللوائح التي كانت تروج قبل الاستقبال الملكي الذي خصه لتعيين الحكومة لا علاقة بتقديراتها بالشخصيات المعينة.

    وأضافت في حديثها لـ"سبوتنيك"، أن "التنخيب السياسي" بالمغرب تحكمها معايير متعددة، وأن حكومة المغرب 2021 يمكن القول أنها حكومة خضعت لأول مرة لمخرجات التحالف الثلاثي بين أحزاب الأحرار، الأصالة والمعاصرة والاستقلال، إضافة إلى تمثيلية التكنوقراط.

    على المستوى الكمي خضع التعيين إلى منطق حصيلة كل حزب لعدد البرلمانيين، حيث يتصدر حزب "الأحرار بأغلبية المقاعد متبوعا بالبام فالاستقلال على التوالي، إضافة إلى مقترح رئاسة مجلس النواب من قبل الأحرار ومجلس المستشارين من قبل الاستقلال، وهو ما يعكس خريطة أعداد كل فريق على مستوى المؤسسة التشريعية.  

    فيما يخص البروفايلات المعينة، يمكن القول أنها تخضع لمعايير الكفاءة العلمية والخبرة المهنية، بحسب أشمال.

    المرأة في الحكومة

    علم المغرب
    © AP Photo / Mohammad Hannon
    المغرب... حكومة ليبرالية مقابل معارضة يسارية... والشارع يترقب الفارق
    تولي النساء سبع مقاعد في الحكومة هي سابقة في تاريخ الحكومات بالمغرب،حيث مثلت نسبة الثلث للمرأة وهي تمثيلية تجاوزت تقلد المناصب الكلاسيكية ذات البعد الاجتماعي، إلى وزارات محورية تهم تدببر الاقتصاد والمالية بالاضافة إلى تمثيلية هامة للشباب.

    مؤشرات إيجابية

    يقول البرلماني السابق جمال بنشقرون، إن التركيبة الحكومية الحالية بمستوى التحديات الراهنة، وأن أعضاء الحكومة على درجة من الكفاءة، كما جاء حضور المرأة بشكل قوي أيضا، إضافة إلى تمثيل الشباب.

    وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن أعضاء الحكومة تم اختيارهم بعناية، خاصة أن هناك ملفات تحتاج لمعالجتها بشكل جاد وناجع، منها الجانب الاجتماعي، إضافة إلى التحديات العصرية والتحديات في المنطقة.

    وأشار إلى أن أبرز التحديات تتمثل في التفاوت المجتمعي الذي نتج عن أزمة كوفيد19 ، إضافة إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير، وملفات التعليم والصحة.

    تحديات صعبة

    مدينة الرباط، المغرب، يونيو 2020
    © AFP 2021 / FADEL SENNA
    تحديات عدة أمام الحكومة المرتقبة في المغرب... أبرزها الوضع الاقتصادي
    ويرى أن هناك تراكمات عدة تركتها الحكومة السابقة، خاصة أن الصراعات بين أغلبيتها أدى إلى عدم تنفيذ الكثير من الملفات، وعدم تنزيل بعض القوانين الهامة، الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على ملفات هامة ومنها ملف الصحة، وكذلك عملية البطالة وتضرر المقاولات.

    مهام الحكومة

    في الإطار ذاته قال الخبير الاقتصادي المغربي، رشيد ساري، إن الحكومة مطالبة بإنجاز الأوراش الملكية الكبرى من حماية اجتماعية، خطة الانعاش الاقتصادي، والسهر على إنجاز ما جاء في تقرير لجنة النموذج التنموي الجديد.

    وأوضح في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن الحكومة الجديدة بطابع اقتصادي إذ أوكلت لكفاءة ميدانية في شخص فوزي لقجع، وكذلك نادية فتاح العلوي، التي تمرست على العمل الوزاري، إضافة إلى الاهتمام بالاقتصاد التضامني والمجال الرقمي.  

    وأشار إلى أن الحكومة الجديدة ستجد على طاولتها مجموعة من الرهانات الكبيرة إضافة إلى الأوراش الملكية بالموزاة خاصة بعد ميثاق الشرف الذي تعاقد فيه الحزب الحاكم مع الشعب المغربي، من خلال برنامج انتخابي بالأرقام في المجال الاجتماعي، الصحي والاقتصادي.

    وعود الأحزاب

    في الإطار قال الخبير الاستراتيجي المغربي إدريس قصوري، أن أزمة الأساتذة المتعاقدين، وعد حزب الاستقلال بحلها وأنها أزمة تؤرق آلاف الأساتذة.

    © REUTERS / CORINNA KERN
    إعلام: وزير الدفاع الإسرائيلي يزور الرباط عقب تشكيل الحكومة المغربية
    وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن الحكومة السابقة حاولت أن تقوم بإصلاحات، إلا أن ظروف الجائحة تركت أثارها، وأن هناك العديد من المشاكل منها "صندوق المقاصة"، وكذلك فيما يتعلق بالمقاولات الصغيرة التي باتت في مهب الريح، وإدماج الشباب في العمل، وكذلك العالم القروي والفلاحة، حيث أن نسبة كبيرة من سكان المغرب في العالم القروي.

    وتابع أن ملف الضرائب من أهم الملفات التي يجب حسمها، خاصة أن تحصيل الضرائب المتراكمة يتحقق منه المليارات لصالح خزانة الدولة.

    مؤشرات سلبية  

    في الإطار قال عبد الإله الخضري رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، إن المؤشرات الأولية ليست محفزة كثيرا على التفاؤل، إلا أن الهندسة المؤسساتية الجديدة للحكومة قد تأتي بثمار جديدة، وعلى الحكومة حسن الاعتناء بها حتى لا تذهب أدراج الرياح.

    ويرى أن الائتلاف المشكل للحكومة حاليا مبني على البرغماتية السياسية، في حين تفرقهم العديد من أوجه الاختلاف، الإيديولوجي والمنهجي وغيرهما، وهو ما يبقي فرص الانسجام بين مكوناتها متوسطة.

    تعيين الحكومة

    عيّن العاهل المغربي محمد السادس أعضاء الحكومة الجديدة التي يرأسها عزيز أخنوش، الخميس 7 أكتوبر/ تشرين الأول، بعد نحو شهر من إجراء الانتخابات التشريعية والبلدية والتي تصدر نتائجها حزب "التجمع الوطني للأحرار".

    وبحسب بيان وزاري نقلته وكالة "المغرب العربي للأنباء"، أشرف العاهل المغربي محمد السادس على مراسم تعيين أعضاء الحكومة الجديدة المكونة من 24 وزيرا من بينهم 7 نساء.

    انظر أيضا:

    العاهل المغربي يعين أعضاء الحكومة الجديدة
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    ضيف يصل إلى الحمراء من عرض أزياء مجموعة صيف 2022 من بالينسياغا، في إطار أسبوع الموضة في باريس، فرنسا، 2 أكتوبر 2021.
    أحداث الأسبوع في صور
    تعليق مواقع التواصل الاجتماعي
    تعليق مواقع التواصل الاجتماعي
    إنفوجرافيك... ما عدد مقاتلات إف 35 في العالم؟
    ما عدد مقاتلات إف 35 في العالم؟
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك