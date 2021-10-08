الملك محمد السادس: ندشن مرحلة جديدة مع نتائج الانتخابات المغربية الأخيرة

أكد العاهل المغربي، الملك محمد السادس، اليوم الجمعة 8 أكتوبر/تشرين الأول، أنه بتعيين الحكومة الجديدة، تدشن المغرب مرحلة جديدة بنتائج انتخاباتها الأخيرة.

ودعا العاهل المغربي في خطاب رسمي الحكومة الجديدة إلى إحداث منظومة متكاملة في قطاعي الصحة والغذاء.

وأردف بقوله إن السلطات المغربية أطلقت تدابير لإنعاش الاقتصاد الذي تراجع بسبب كورونا.

واستمر قائلا: "الحكومة الجديدة مسؤولة عن وضع الأولويات الصحيحة خلال ولايتها".

ولفت الملك محمد السادس إلى أن التحدي الرئيسي يتعلق بتطوير المنظومة الصحية لمواجهة كورونا.

يذكر أن العاهل المغربي محمد السادس عين أعضاء الحكومة الجديدة التي يرأسها عزيز أخنوش، أمس الخميس، بعد نحو شهر من إجراء الانتخابات التشريعية والبلدية والتي تصدر نتائجها حزب "التجمع".

وبحسب بيان وزاري نقلته وكالة "المغرب العربي للأنباء"، أشرف العاهل المغربي محمد السادس على مراسم تعيين أعضاء الحكومة الجديدة المكونة من 24 وزيرا من بينهم 7 نساء.

وشهدت التشكيلة الجديدة تعيين 20 وزيرا جديدا وبقاء 4 من الحكومة السابقة في مناصبهم، وتتكون الحكومة الجديدة من 3 أحزاب هي حزب التجمع الوطني للأحرار الحائز على المرتبة الأولى في الانتخابات بـ102 مقعدا ورئيسها عزيز أخنوش، وحزب الأصالة والمعاصرة الذي حل ثانياً بـ87 مقعداً، وحزب الاستقلال الذي جاء في المرتبة الثالثة بـ81 مقعدا، وهو ما يضمن للحكومة أغلبية مريحة تضم 270 مقعداً في مجلس النواب.

وكان العاهل المغربي كلف، في العاشر من أيلول/سبتمبر الماضي، عزيز أخنوش، الفائز بالمركز الأول في انتخابات مجلس النواب، بتشكيل حكومة جديدة.