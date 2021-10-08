الوزير فياض: لمست رغبة صادقة بالإسراع في استجرار النفط والغاز إلى لبنان

أكد وزير الطاقة والمياه اللبناني ​وليد فياض​، أثناء زيارته إلى رئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون​، أنه لمس لدى كل مسؤولي مصر والأردن، إضافة إلى وزير الطاقة السوري، الرغبة في تذليل كل العقبات، الفنية وغير الفنية، لاستجرار ​الغاز​ إلى لبنان.

وقال فياض: "لمست لدى كل المسؤولين الرسميين في كل من مصر والأردن، إضافة الى وزير الطاقة السوري الذي كان حاضراً ايضاً، الرغبة في تذليل كل العقبات، الفنية وغير الفنية، ومنها الضرورات التجارية للتعاقد مع الجهات المختلفة لاستجرار ​الغاز​ من مصر والكهرباء من الاردن عن طريق سوريا. الجميع يعمل على هذا الموضوع بجدية، في سبيل تأمين تغذية إضافية ل​كهرباء لبنان​ كي يتمتع الناس ببعض الساعات الإضافية للتغذية، إلا إن الأمر مرتبط بالتمويل المنتظر من ​البنك الدولي​".

وزير الطاقة والمياه الدكتور وليد فياض بعد لقائه الرئيس عون: لمست رغبة صادقة في الإسراع في استجرار النفط والغاز الى لبنان والبنك الدولي عازم على تقديم كل التسهيلات اللازمة pic.twitter.com/FVTZbytCTO — Lebanese Presidency (@LBpresidency) October 8, 2021

وأضاف: "التقيت بمسؤول من البنك الدولي لمنطقة ​الشرق الأوسط​، ونقل لي العزم على انهاء العملية عبر تقديم كل التسهيلات اللازمة للبنان".

وتابع: "يمكن ملاحظة التحسن الكبير الذي طرأ على الأسواق، ففي مقابل ارتفاع السعر، تم منع الهدر وخفت الطوابير على المحطات، كما وضعنا النقاط على الحروف في ما خص الالتباس الذي حصل في الأيام الماضية وإعادة الاوضاع إلى مجراها الطبيعي".

أما عن الوقت اللازم للقدرة على استجرار الغاز إلى لبنان، فقال الوزير فياض: إنه "كان يرغب لو يتم ذلك خلال أيام، إنما العمل يجري على أن يكون خلال أشهر قليلة".