الأمم المتحدة ترحب بتوقيع خطة عمل لانسحاب المقاتلين الأجانب من ليبيا

اختتمت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة "5+5"، اليوم الجمعة، اجتماعا دام ثلاثة أيام في قصر الأمم المتحدة في جنيف، اتفق خلاله المشاركون على خطة عمل شاملة تمثل حجر الزاوية لعملية انسحاب المقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية بشكل تدريجي ومتوازن ومتزامن.

ووفقا لبيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، فإن الخطة جاءت متماشية مع اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في 23 تشرين الأول/ أكتوبر 2020، وقراري مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2570 و2571 لسنة 2021 حول ليبيا وكذلك مع خلاصات مؤتمر برلين.

وذلك البيان، أن خطة العمل هي وثيقة صاغتها وتقود زمامها لجنة وطنية، باعتبارها عاملا جوهريا في دعم الليبيين في استعادة سيادة بلادهم وسلامة أرضهم وصون السلم والاستقرار والأمن فيها.

من جانبه، رحب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش، بتوقيع خطة العمل التي وصفها بأنها "إنجاز آخر من إنجازات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)".

وقال كوبيش: "إنه لشرف لي أن أشهد هذه اللحظة التاريخية في هذا المنعطف الدقيق في مسيرة ليبيا نحو السلام والديمقراطية. ويستجيب الاتفاق الذي أبرم اليوم لمطلب الأغلبية الساحقة للشعب الليبي ويخلق زخما إيجابيا ينبغي البناء عليه للمضي قدما نحو مرحلة يسودها الاستقرار والديمقراطية، بما في ذلك من خلال إجراء انتخابات وطنية حرة وشفافة وتتمتع بالمصداقية في 24 كانون الأول/ ديسمبر، ويقبل بنتائجها الجميع".

بالإضافة إلى خطة العمل، وضعت اللجنة آلية للتنفيذ تدعو إلى مغادرة جميع "المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية" على نحو تدريجي ومتوازن ومتزامن.

وبحسب البيان، فإن القصد من هذه الآلية هو التشاور مع الشركاء الدوليين المعنيين، بما في ذلك دول جوار ليبيا، والسعي للحصول على دعمهم وتعاونهم.

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