محمد بن زايد يعلق على جناح السعودية في "إكسبو 2020 دبي"

علّق ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، على زيارته لجناح المملكة العربية السعودية في معرض "إكسو 2020 دبي".

وأكد ابن زايد عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي أنه سعد بزيارة جناح المملكة، والذي وصفه بأنه "إضافة قيمة ومتميزة لمعرض إكسبو تجسد تاريخ المملكة العريق ومسيرتها ورؤيتها الطموحة للمستقبل".

سعدت بزيارة جناح المملكة العربية السعودية الشقيقة في "إكسبو 2020 دبي ".. إضافة قيمة ومتميزة لمعرض إكسبو تجسد تاريخ المملكة العريق ومسيرتها ورؤيتها الطموحة للمستقبل. pic.twitter.com/YK914uFpEV — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) October 7, 2021

​وكان حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، زار جناح المملكة العربية السعودية في معرض دبي إكسبو 2020، وأشار إلى أنه ثاني أكبر أجنحته.

كما لفت إلى أن جناح السعودية في المعرض "يعكس الرؤية السعودية الملهمة للمستقبل"، بحسب تغريدة له على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي.

وختم حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد، تغريدته "بترحيبه بالمملكة في بلدهم وعبر هذه المنصة الثقافية العالمية".

يشار إلى أن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان آل سعود، زار جناح بلاده في معرض "إكسبو 2020 دبي"، في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2019.

وانطلق معرض "إكسبو 2020 دبي" في دبي، في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وسيستمر حتى 31 مارس/ آذار 2022 المقبل.