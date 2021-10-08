الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية في ريف حمص

تصدت الدفاعات الجوية السورية لأهداف معادية حاولت الوصول إلى مواقع عسكرية في ريف حمص، وسط البلاد.

وقال مراسل "سبوتنيك" في حمص، إن صواريخ الدفاع الجوي السوري وسط سوريا، تتصدى في هذه الأثناء لأهداف معادية حاولت الوصول إلى بعض المواقع العسكرية السورية في ريف حمص الشرقي.

وأكد مصدر أمني رفيع المستوى لـ "سبوتنيك" أن "عدوانا إسرائيليا، عبر الصواريخ، استهداف أحد المواقع العسكرية السورية شرقي حمص، وتمكنت دفاعاتنا الجوية من إسقاط معظم الأهداف المعادية".

وأوضح مراسل "سبوتنيك" أن أصوات انفجارات قوية سمعت أصداؤها بين ريفي حماة وحمص ناجمة عن تصدي الدفاعات الجوية السورية للعدوان الإسرائيلي.

من جهته، نفى مراسل "سبوتنيك" في حماة تعرض أي موقع عسكري في المحافظة لعدوان.

وأكد أن أصوات الانفجارات التي سمعت في أرجاء المحافظة، ناجمة عن تصدي الدفاعات الجوية السورية للأهداف المعادية التي حاولت استهداف أحد المواقع العسكرية السورية في ريف حمص الشرقي.