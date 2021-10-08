إصابة 5 أشخاص من جراء استهداف مطار الملك عبد الله بمقذوف

قال المتحدث باسم قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، إن مقذوفا معاديا سقط، مساء اليوم الجمعة، على مطار الملك عبد الله في جازان، والذي يمر من خلاله آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين ومن جنسيات مختلفة.

وأوضح العميد الركن تركي المالكي، أن الهجوم تسبب في 5 إصابات طفيفية بين المدنيين من المسافرين والعاملين بالمطار - حتى نشر هذا البيان - وأن الحادث يجري متابعته من قبل الجهات المختصة.

وبالأمس، أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، أن الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت صاروخا باليستيا وطائرة مسيرة مفخخة أطلقت باتجاه خميس مشيط جنوبي السعودية.

وجاء ذلك بعد ساعات من إعلان التحالف إصابة 4 من العاملين في مطار أبها الدولي جنوب السعودية، وتهشم الزجاج لبعض الواجهات خلال اعتراضه طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها "أنصار الله" حاولت مهاجمة المطار.

تقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله"، أواخر 2014.

في المقابل، تنفذ الجماعة هجمات بطائرات دون طيار، وصواريخ بالستية، وقوارب مفخخة تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.

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