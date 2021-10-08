نائبة وزير الخارجية الأمريكي تلتقي مع مسؤولين رفيعي المستوى بموسكو

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن نائبة وزير الخارجية الأمريكي، فيكتوريا نولاند، ستلتقي في 11 تشرين الأول/أكتوبر بموسكو مع مسؤولين روس رفيعي المستوى.

واشنطن – سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب الصحفي للخارجية: "ستنطلق نولاند في 11 تشرين الأول/أكتوبر إلى موسكو من أجل لقاء مسؤولين رفيعي المستوى ومناقشة مجموعة من مشاكل ثنائية، إقليمية ودولية".

يذكر أن العلاقات الروسية الغربية تدهورت بسبب الأزمة الأوكرانية، وعودة شبه جزيرة القرم إلى روسيا في آذار/مارس عام 2014. وتعتبر هذه الأزمة في العلاقات بين روسيا والغرب هي الأسوأ منذ تفكك الاتحاد السوفياتي وانتهاء الحرب الباردة، قبل أكثر من 20 عاما.

وتتهم أوكرانيا والدول الغربية روسيا دائما بالتدخل في النزاع بمنطقة دونباس شرقي أوكرانيا، فيما أكدت موسكو في أكثر من مناسبة أنها ليست طرفا في النزاع الداخلي الأوكراني.

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