التحالف العربي: تدمير طائرة مسيرة ثانية حاولت استهداف مطار الملك عبدالله بجازان

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، صباح السبت، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة ثانية حاولت استهداف المدنيين بمطار الملك عبدالله بجازان.

وقال التحالف في بيان إنه "دمر طائرة مسيرة مفخخة ثانية حاولت استهداف المدنيين في مطار الملك عبد الله في جازان".

وأضاف البيان إن "محاولات المليشيا الحوثية عبثية باستهداف المدنيين بالمطارات المدنية ولا زلنا نمارس ضبط النفس".

وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة الحوثيين، أواخر 2014.

في المقابل، تنفذ جماعة الحوثيين هجمات بطائرات دون طيار، وصواريخ بالستية، وقوارب مفخخة تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.

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