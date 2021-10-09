إعلام: الرئيس بشار الأسد يسمح لعمه رفعت الأسد بالعودة إلى سوريا

أشارت صحيفة "الوطن" السورية إلى أن الرئيس بشار الأسد سمح بعودة عمه رفعت الأسد إلى سوريا، ولن يكون له أي دور سياسي أو اجتماعي.

وبحسب ما نشرت الصحيفة السورية، فإن رفعت الأسد عاد إلى دمشق بعد أن أمضى قرابة أكثر من ثلاثين عامًا في أوروبا معارضاً.

وأضافت الصحيفة: "منعاً لسجنه في فرنسا.. الرئيس الأسد يترفع عما فعله وقاله رفعت الأسد ويسمح له بالعودة إلى سورية. عاد رفعت الأسد ظهر أمس إلى دمشق بعد أن أمضى قرابة أكثر من ثلاثين عاماً في أوروبا معارضاً".

وعلمت "الوطن" أن رفعت الأسد وصل بالأمس إلى دمشق وذلك منعًا لسجنه في فرنسا بعد صدور حكم قضائي وبعد مصادرة ممتلكاته وأمواله في إسبانيا أيضاً.

وقالت مصادر لـ"الوطن" إن الرئيس بشار الأسد ترفع عن كل ما فعله رفعت الأسد وسمح له بالعودة إلى سورية مثله مثل أي مواطن سوري آخر لكن بضوابط صارمة، ولن يكون له أي دور سياسي أو اجتماعي.

هذا وكانت محكمة استئناف فرنسية في العاصمة باريس قد قضت في وقت سابق بالسجن لمدة 4 سنوات على رفعت الأسد بتهم الكسب غير المشروع.

وأفادت وكالة الأنباء الفرنسية بأن رفعت الأسد تمت إدانته في قضية الكسب غير المشروع في أصول فرنسية تقدر قيمتها بـ 90 مليون يورو.

هذا وكان القضاء الفرنسي، قد أصدر في شهر يونيو/حزيران من العام الماضي، حكما بالسجن 4 سنوات على رفعت الأسد عم الرئيس السوري بشار الأسد، ومصادرة ممتلكاته.

ونقلت "رويترز"، عن محامي رفعت الأسد، قوله إن موكله "سيطعن في قرار المحكمة الفرنسية".