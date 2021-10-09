رئيس مفوضية الانتخابات في ليبيا يتحدث عن ترشح حفتر وسيف الإسلام القذافي للرئاسة

أكد رئيس المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، عماد السائح، استعداد ليبيا وجاهزيتها للاستحقاق الانتخابي المرتقب، رغم الخلافات الموجودة، لافتاً إلى أن الاستعدادات كافة شارفت على الانتهاء تقريبا.

وقال السائح، في مقابلة مع " قناة فرانس 24 "، إن المفوضية "جاهزة بنسبة من 80 إلى 90% تقريبا لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ديسمبر ويناير المقبلين"، متوقعا إقبالا كبيرا على المشاركة في الانتخابات خاصة الرئاسية منها، والتي تجرى للمرة الأولى منذ استقلال ليبيا عام 1951.

وتحدث أيضا عن وجود بعض الملاحظات الفنية الكثيرة جدا في قانون انتخاب الرئيس، وأنهم خاطبوا مجلس النواب من أجل إجراء تعديلات عليه، حتى يتمكنوا من إجراء الانتخابات من دون أي طعون قضائية عليها.

وعن احتمالية ترشح خليفة حفتر وسيف الإسلام القذافي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، ذكر أن قانون انتخاب الرئيس يمكن اعتباره مفتوحا لترشح الجميع، ويمكن للجميع المشاركة من خلاله، مضيفا "كل ليبي يمكنه الترشح بالانتخابات المقبلة".

وتابع حديثه عن ترشح حفتر وسيف الإسلام، قائلا: "لكن هناك حاجة حقيقية إلى التوافق بين كافة الأطراف السياسية، لضمان تنفيذ العملية الانتخابية وقبول نتائجها، لكن للأسف لا يوجد حتى الآن توافق كامل حول العملية الانتخابية في 24 ديسمبر".

وكشف أنه رغم مرور أيام على مصادقة مجلس النواب لقانون انتخاب البرلمان المقبل، لم تستلم المفوضية حتى الآن نص القانون، مؤكداً أنها لا تزال تنتظر القانون للإطلاع عليه، وحال وجود ملاحظات فنية عليه سيتم إرسالها إلى مجلس النواب للتعامل معها.

ونوه إلى أن عدد المسجلين الذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات المقبلة بلغ حتى الآن 2.8 مليون شخص، من إجمالي عدد سكان ليبيا الذي يناهز سبعة ملايين نسمة.

وتنتظر البلاد إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، بحسب خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي، في وقت أقر مجلس النواب الليبي قانوني انتخاب الرئيس ومجلس النواب، وأعلن المجلس الأعلى للدولة في ليبيا رفضه لهذين القانونين.

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