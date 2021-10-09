الإمارات تعلن عن اكتشاف جديد في كوكب المريخ

أعلن نائب رئيس دولة الإمارات حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم، أن مسبار الأمل الإماراتي قد توصّل إلى اكتشاف جديد في كوكب المريخ.

ونشر محمد بن راشد صورة عبر حسابه على "تويتر" التقطها مسبار الأمل الإماراتي لفصل الربيع في الجزء الشمالي من الكوكب الأحمر.

صورة التقطها مسبار الأمل لفصل الربيع في الجزء الشمالي من كوكب المريخ .. بدأت الإمارات اليوم مشاركة البيانات العلمية التي حصلت عليها مع بقية مراكز البحث العالمية حيث اكتشفت كميات أكبر من المتوقع من الأكسجين في الكوكب .. pic.twitter.com/7df3Xx1T2Q — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) October 9, 2021

وأضاف أن الإمارات بدأت، اليوم السبت، مشاركة البيانات العلمية التي حصلت عليها مع بقية مراكز البحث العالمية.

ووفقا له، فإن هذه البيانات أظهرت اكتشاف كميات أكبر من المتوقع من الأكسجين في كوكب المريخ.

وكانت الإمارات قد أعلنت وصول "مسبار الأمل" إلى مداره حول كوكب المريخ، يوم 9 فبراير/ شباط 2021، لتصبح خامس دولة حول العالم تصل إلى الكوكب الأحمر، بعد كل من روسيا والولايات المتحدة الأمريكية ووكالة الفضاء الأوروبية والهند.

وتستمر مهمة المسبار لمدة عامين، بهدف الحصول على أول صورة كاملة لمختلف طبقات الغلاف الجوي للمريخ خلال النهار والليل وكل فصول السنة المريخية، التي تعادل عامين أرضيين.