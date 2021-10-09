شركات الطيران الروسية تنظم رحلات نقل من المغرب

في ظروف تعليق الرحلات المباشرة بين المغرب وروسيا، تنظم شركتا "إيروفلوت" و"إس 7" رحلات نقل من الدار البيضاء للروس والطلاب الذين يدرسون في الجامعات الروسية، حسبما ذكرت السفارة الروسية في المغرب.

وقالت السفارة الروسية في المغرب، اليوم السبت، على صفحتها في "فيسبوك":

"نظرًا لتعليق الرحلات المباشرة بين المغرب وروسيا، ستنظم شركتا إيروفلوت و"إس 7" رحلات نقل من الدار البيضاء وفقًا للجدول التالي: شركة إيرفلوت: 9 و16 أكتوبر؛ شركة "إس 7": 10 و17 و24 و31 و7 نوفمبر".

ويتضح أن هذه الرحلات يمكن أن يستخدمها المواطنون الروس في المغرب، وكذلك المغاربة، وخاصة الطلاب الذين يدرسون في الجامعات الروسية.

وأضافت السفارة: "لشراء التذاكر وتأكيد صلاحية التذاكر التي تم شراؤها بالفعل، يرجى الاتصال بشركات الطيران المشار إليها مباشرة. يتم تنظيم السفر إلى مطار الدار البيضاء بشكل مستقل".

وقرر المغرب تعليق الرحلات الجوية مع روسيا اعتبارا من الثلاثاء بسبب زيادة عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في روسيا الاتحادية.