قطر تدين تفجير مسجد في أفغانستان

أعلنت وزارة الخارجية القطرية على موقعها الرسمي عن إدانة تفجير مسجد في أفغانستان.

وكتبت الوزارة على موقعها: "تعرب دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للتفجير الذي استهدف مسجداً في ولاية قندوز بشمال شرقي أفغانستان وأدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى".

وأضافت: "وتجدد وزارة الخارجية موقف دولة قطر الثابت من رفض العنف والإرهاب مهما كانت الدوافع والأسباب، كما تشدد على رفض دولة قطر التام استهداف دور العبادة وترويع الآمنين".

وعبرت الوزارة عن تعازي قطر لذوي الضحايا ولحكومة وشعب أفغانستان وتمنت للجرحى الشفاء العاجل.

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انفجار مرگبار در مسجد شیعیان در کندز



منابع محلی از خان آباد کندز به آماج تایید می‌کنند که انفجار مرگباری در داخل مسجدی مربوط به اهل تشیع رخ داده است. اما تاکنون در مورد شمار دقیق تلفات این انفجار جزییاتی در دست نیست.#آماج_نیوز pic.twitter.com/7wB4TtlLrE — Aamaj News (@AamajN) October 8, 2021

وكان قد قال شاهد عيان لوكالة "سبوتنيك"، يوم أمس، إن انفجارا ضرب مسجدا في ولاية قندز شمالي أفغانستان، مضيفاً أن عدة أشخاص أصيبوا خلال الحادث.

ووقع الانفجار أثناء وجود المصلين داخل المسجد. وبحسب شاهد العيان، تم نقل عدة أشخاص إلى المستشفى.