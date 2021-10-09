أمير قطر يهنئ رئيس الوزراء الإثيوبي

أرسل أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، برقية تهنئة إلى رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، بمناسبة أدائه اليمين الدستورية لولاية ثانية.

وعبّر أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني في البرقية عن خالص تمنياته أن ينقل آبي أحمد بلاده وشعبها إلى الازدهار، بحسب الديوان الأميري القطري.

كما أرسل نائب الأمير، الشيخ عبد الله بن حمد آل ثاني، ورئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني برقيات تهنئة مماثلة إلى رئيس الوزراء الإثيوبي بمناسبة إعادة انتخابه لمدة 5 سنوات.

وفي الأسبوع الماضي، أدى رئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد، اليمين الدستورية، ليستمر في منصبه لولاية ثانية مدتها خمس سنوات، وذلك بعد فوز حزب "الازدهار" الذي يقوده بالانتخابات التي جرت في يونيو/حزيران الماضي، وسط أزمات تواجهها البلاد على الصعيدين المحلي والدولي.

وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" للأنباء أن تولي رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد ولاية ثانية مدتها خمس سنوات، جاء ليستمر في إدارة بلاد تقع حاليا في قبضة الحرب.

وأجرت إثيوبيا انتخاباتها العامة السادسة، في 21 يونيو/ حزيران الماضي، من أجل اختيار أعضاء مجلس نواب الشعب ومجلس الاتحاد [غرفتي البرلمان].

وجرت هذه الانتخابات بعد تأجيلها مرتين، إذ كان من المقرر أن تقام في أغسطس/آب عام 2020، ولكن الحكومة الإثيوبية قررت التأجيل بسبب تفشى فيروس كورونا، وهو ما أدى إلى اندلاع أعمال عنف واسعة في إقليم تيغراي، تبعها عملية عسكرية من شنتها قوات الحكومة الفيدرالية للسيطرة على الإقليم.