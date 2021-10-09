وصول أول رحلة جوية مباشرة من طرابلس إلى القاهرة بعد توقف 7 سنوات

حطت طائرة قادمة من مطار معيتيقة الدولي في العاصمة الليبية طرابلس، اليوم السبت، في مطار القاهرة الدولي لأول مرة منذ نحو 7 سنوات.

وتوقفت الرحلات الجوية المباشرة من طرابلس إلى القاهرة منذ عام 2014، على خلفية الأحداث الإرهابية التي شهدتها ليبيا خلال السنوات الماضية، بحسب بوابة "الأهرام" المصرية.

ووصلت بعد ظهر اليوم الرحلة رقم LN202 إلى مطار القاهرة وعلى متنها نحو 255 راكبا، وسط احتفالية بروتوكولية نظمها مطار القاهرة.

وشهد استقبال أول رحلة لشركة الخطوط الجوية الليبية من طراز A330 احتفالية رش المياه على جسم الطائرة بمجرد وصولها إلى مطار القاهرة.

وتم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، بحسب المصدر ذاته.

في سياق متصل، من المقرر أن تقلع رحلة الخطوط الجوية الليبية عائدة إلى طرابلس في وقت لاحق اليوم وعلى متنها 250 راكبا.

وأواخر الشهر الماضي، أعلنت السلطات المصرية أنها بصدد استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين القاهرة والمطارات في ليبيا بعد توقفها منذ 2014.

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