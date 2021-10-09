تلميذ يفاجئ محافظا مصريا بطلب "غير عادي" في أول يوم دراسة... فيديو

شهدت زيارة محافظ الدقهلية المصرية، الدكتور أيمن مختار، إلى إحدى المدارس، اليوم السبت، واقعة حظيت بتداول واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، ومحورها أحد التلاميذ.

فوجئ مختار أثناء تفقده أحد الفصول التعليمية ضمن زيارته لمدرسة منية سندوب الابتدائية في المحافظ بطفل يبكي، وذلك لرغبته في تحقيق طلبا غير عادي، هو مغادرة المدرسة والعودة إلى منزله.

ويظهر الطالب الصغير وهو يطلب من المحافظ أن يعطيه الواجب المدرسي، وأن يخبر معلمة الفصل أن تسمح له بالعودة إلى أسرته.

في المقابل، حرص محافظ الدقهلية، الدكتور أيمن مختار، على تهدئة التلميذ، وأمسك بيده، وحاول الخروج معه من الفصل الدراسي.

وأكد محافظ الدقهلية، في تصريحات له اليوم، أنه تم الانتهاء من جميع أعمال الصيانة البسيطة لجميع مدارس المحافظة.

وذكر أن المحافظة تبذل قصارى جهدها لتزويد الطلاب بالجو المناسب والسعي لتطوير الخدمات التعليمية للمواطنين، خاصة في توسعة المدارس الجديدة وزيادة عدد الفصول لاستيعاب أكبر عدد ممكن من الطلاب وتقليل كثافة الفصل، والحصول على عام دراسي متميز مع الانضباط والجدية من اليوم الأول.

ولفت إلى أنه من خلال لجان المتابعة وحركة المرور المنتظمة، يتم متابعة انتظام نظام التعليم بشكل مستمر، كما يتم تحقيق مشاركة مجتمعية فعالة من خلال التواصل البناء مع مجلس إدارة المدارس بمحافظة الدقهلية.

وانطلق العام الدراسي الجديد 2021/ 2022 في مصر، اليوم السبت الموافق 9 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد، بينما سيبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم 19 فبراير/شباط المقبل.

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