باحثة مصرية تحذر من زواج الأقارب.. ما السبب؟

وجهت باحثة مصرية تحذيرا للمقبلين على الزواج من أقارب، مشيرة إلى أن ذلك يؤدي إصابة الأجنة بتشوهات.

ونقل موقع "بوابة الأهرام"، عن مها سعد زكي، رئيسة قسم الوراثة الإكلينيكية في المركز القومي للبحوث في القاهرة، مشددة على أهمية إطلاق حملات للتوعية بالحد من زواج الأقارب في مصر.

وأوضحت أن هناك جينا يطلق عليه " WLS"، يؤثر على بروتين معين يطلق إشارات في الجسم تجعل التخليق للجنين يتم بشكل صحيح.

وبينت أن هذا الجين عندما يكون به مشكلة يؤدي إلى حدوث تشوهات في الأجنة في الكثير من الأعضاء، لافتة إلى اكتشاف حالات تشوه في مصر وفي سنغافورة.

وقالت إنها أجرت بحثا على 10 حالات من 5 عائلات من مصر وغيرها من البلدان، متوقعة وجود الكثير من الحالات المماثلة خاصة مع زيادة زواج الأقارب في مصر.

وذكرت أنه تم إجراء اتصالات بالعديد من المراكز البحثية في العالم، وتبين أن هناك مركزا في سنغافورة لديه حالات مشابهة للحالات المكتشفة في مصر.

ودعت إلى معرفة ما إذا كانت هناك مشاكل وراثية قبل الزواج، من خلال فحص المقبلين على الزواج لمعرفة وجود أي مرض وراثي في شجرة العائلة.

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