إغلاق المطارات والمنافذ... قرارات عراقية بالتزامن مع الانتخابات

أعلنت الخطوط الجوية العراقية،، إيقاف جميع الرحلات من مطارات البلاد اعتبارا من مساء اليوم السبت، وحتى صباح بعد غد الإثنين، تزامنا مع إجراء الانتخابات التشريعية.

جاء ذلك في بيان نشرته الخطوط الجوية العراقية، أكدت فيه وقف جميع رحلاتها الخارجية والداخلية بناء على تعليمات مكتب رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، وفق ما نقلته قناة دجلة المحلية.

في سياق متصل، قررت السلطات العراقية منع حركة السيارات والدراجات وإغلاق المطاعم والمتاجر إضافة إلى إغلاق مداخل المحافظات.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع) عن مصدر أمني مسؤول، أنه تقرر إغلاق مداخل المحافظات العراقية ومنع حركة السيارات والدراجات النارية اعتبارا من الساعة الواحدة فجر الأحد وحتى السادسة من صباح الإثنين.

كذلك، تقرر، إغلاق جميع المراكز التجارية والمطاعم خلال الفترة الزمنية ذاتها، على أن "يتم اعتقال من يخالف هذه الأوامر".

من جانبها، قالت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، إنها على استعداد لاستقبال أكثر من 23 مليون ناخب غدا الأحد.

ودعت المفوضية الناخبين إلى ضرورة اصطحاب أوراقهم الثبوتية والبطاقات الانتخابية.

وكان العراق قد دخل، مرحلة الصمت الانتخابي، في تمام الساعة السادسة من صباح اليوم السبت، قبل يوم من إجراء الاقتراع العام في الانتخابات التشريعية، ويحظر خلال فترة الصمت الانتخابي القيام بأي أنشطة دعائية أو ترويجية للمرشحين حتى انتهاء عملية الاقتراع.

ويتجه العراقيون يوم غد الأحد إلى صناديق الاقتراع لانتخاب برلمان جديد من 329 عضوا في انتخابات تشريعية مبكرة وعدت بها الحكومة تلبية للمطالب الشعبية والمرجعية الدينية العليا.

ويبلغ عدد المرشحين أكثر من 3240 بينهم نحو 950 امرأة، أي أقل بالنصف من عدد النساء اللواتي ترشحن في انتخابات 2018، ويوجد أيضا 789 مرشحاً مستقلاً، فيما توزع الباقون ضمن قوائم أحزاب وتحالفات سياسية.

وسيتنافس المرشحون على 329 مقعدا، بينها 83 مقعدا تمثل 25% من المجموع الكلي خصصت للنساء، بالإضافة إلى تسعة مقاعد للأقليات موزعة بين المسيحيين والشبك والصابئة والإزيديين والكرد الفيليين.