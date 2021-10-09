رئيس مجلس النواب الليبي يزور الجزائر

يقوم رئيس مجلس النواب الليبي بزيارة، اليوم السبت، للجزائر تدوم ثلاثة أيام.

نشر المجلس الشعبي الوطني الجزائري على صفحته الرسمية في "تويتر"، أن رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح يزور الجزائر اليوم السبت، وذلك بدعوة رسمية من السيد إبراهيم بوغالي رئيس المجلس الشعبي الوطني.

#رئيس_مجلس_النواب_الليبي في زيارة رسمية إلى #الجزائر



بدعوة من السيد #ابراهيم_بوغالي، #رئيس_المجلس_الشعبي_الوطني، شرع فخامة السيد #عقيلة_صالح، #رئيس_مجلس_النواب_الليبي، ابتداء من اليوم السبت 9 اكتوبر 2021 في زيارة رسمية الى الجزائر تدوم ثلاثة أيام. pic.twitter.com/DsxeAB8Jj8 — المجلس الشعبي الوطني (@apnalgerie) October 9, 2021

​وتدوم الزيارة مدة ثلاثة أيام، سيتم خلالها بحث العديد من الأمور والمواضيع ذات الأهمية المشتركة لكلا البلدين، وبحث سبل التعاون في مجالات مختلفة.

وبحسب وكالة الأنباء الجزائرية فقد وصل السيد عقيلة صالح إلى مطار هواري بومدين الدولي اليوم السبت حيث كان في استقباله رئيس المجلس الشعبي الوطني ابراهيم بوغالي.

ووفقا للوكالة، فقد أعرب رئيس مجلس النواب الليبي عن: "سعادته بالدعوة الكريمة التي وصلته من الجزائر"، وأكد أنه "لطالما كان هنالك روابط تاريخية وعلاقات قديمة تربط بين البلدين الشقيقين"، وعبر عن: "امتزاج مصير الشعبين منذ القدم، حيث قارعا المستعمر الفرنسي سوياً".

وقال السيد عقيلة: "إن الجزائر لطالما كانت وبقيت مصدر للعزة والأنفة في الوطن العربي، فالشعب الجزائري شعب عزيز النفس، لا يقبل الذل والهوان، وهو مثال حي للشعب الأصيل المناضل، الذي بقي متمسكاً بقضيته حتى تمكن من تحرير بلاده من المستعمر الفرنسي".

وأضاف "إن مواقف الجزائر المشرفة القومية، كانت ولا زالت تصب في مصلحة الشعبين الشقيقين، وأن الجزائر وقفت إلى جانب ليبيا الجارة في كل الظروف الصعبة التي مرت بها ليبيا".