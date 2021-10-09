قيس سعيد يتحدث عن "النفير الأعظم" و"يوم رجم الشياطين"... فيديو

قلل الرئيس التونسي قيس سعيد من أهمية التظاهرة التي ينظمها معارضوه غدا الأحد، مذكرا إياهم بـ "يوم رجم الشياطين".

جاء ذلك في كلمة متلفزة له بثها حساب الرئاسة التونسية على "فيسبوك" خلال استقباله بقصر قرطاج، رضا غرسلاوي، المكلف بتسيير وزارة الداخلية.

وقال سعيد متطرقا للتظاهرة المقرر تنظيمها غدا من قبل معارضيه:

"غدا قالوا إنه سيكون يوم النفير الأعظم، ولكن ألا يتذكرون الأسبوع الماضي كان يوم رجم الشياطين، الشيطان الأكبر والمتوسط والأصغر".

وكان قيس سعيد يشير إلى تظاهرة نظمها مؤيديوه يوم الأحد الماضي في العاصمة تونس.

وأضاف الرئيس التونسي: "ألم يكفهم ما رأوه بأنفسهم، وكيف جاء المواطنون حتى من خارج تونس العاضمة بإمكانياتهم الفردية وليس بالأموال التي توزع".

وقال: "اليوم توزع الأموال وترتب الأدوار حتى يأتوا بهم إلى هذه التظاهرة التي يريدون تنظيمها، ولو كان هناك مس يالحريات لتم منعهم من تنظيم هذه المظاهرات".

واتهم الرئيس التونسي، أطراف لم يسمها باللجوء إلى دول أجنبية، بهدف التدخل في شؤون البلاد، مشددا على أن تونس لن تقبل بأن تكون تحت وصاية أي كان، مشيرا إلى أن الحكومة التونسية سيتم تشكيلها قريبا.

وكان الرئيس التونسي السابق منصف المرزوقي، قد دعا المواطنين التونسيين إلى التظاهر، غدا الأحد، من أجل منع تكرار ما سماه السيناريو المصري.