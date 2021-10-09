الجيش العراقي يعلن نشر "القوة التكتيكية" في بغداد لتأمين الانتخابات

أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلَّحة العراقية اللواء يحيى رسول، نشر القوة التكتيكية التابعة لوكالة الاستخبارات في العاصمة العراقية بغداد قبل ساعات من انطلاق الانتخابات البرلمانية.

جاء ذلك وفقا لبيان نشره يحيى رسول، على صفحته الرسمية على "تويتر"، اليوم السبت، أعلن فيه نشر القوة التكتيكية لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بوزارة الداخلية العراقية في العاصمة بغداد لتأمين العملية الانتخابية.

من أجل تأمين العملية الانتخابية، فقد شرعت القوة التكتيكية لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية بالانتشار في العاصمة بغداد.

وقد باشرت بمهامها وفق خطة محكمة لتأمين هذا العرس الانتخابي المقرر في العاشر من شهر تشرين الاول لعام 2021 pic.twitter.com/ZLsoIPyglB — يحيى رسول | Yehia Rasool (@IraqiSpoxMOD) October 9, 2021

وتابع: "باشرت القوة التكتيكية مهامها وفق خطة محكمة لتأمين الانتخابات المقرر إجراؤها غدا الأحد الموافق الـ 10 من أكتوبر الجاري".

وأوضح الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية أن نشر القوة التكتيكية يأتي يتزامن مع الواجبات الأخرى التي تنفذها وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بمناطق متفرقة في البلاد لمكافحة الجريمة وملاحقة العناصر الإرهابية.

ويأتي هذا الواجب بالتزامن مع الواجبات الأخرى التي تنفذها وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في مناطق متفرقة من أجل ملاحقة العناصر الإرهابية ومكافحة الجريمة. pic.twitter.com/9VAk2OTqYy — يحيى رسول | Yehia Rasool (@IraqiSpoxMOD) October 9, 2021

ويصوت العراقيون في الانتخابات التشريعية المبكرة التي تنطلق غدا الأحد لاختيار 329 عضوا يشكلون البرلمان الجديد وفقا لوعود الحكومة التي تعهدت بتلبية المطالبة الجماهيرية بهذا الشأن.

ويتنافس في الانتخابات التشريعية العراقية أكثر من 3 آلاف و240 مرشح بينهم 950 امرأة، و789 مرشحا مستقلا.

وتم تخصيص 25 مقعد داخل البرلمان العراقي للنساء و9 مقاعد للأقليات الأخرى.

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