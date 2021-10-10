الرئيس العراقي وعقيلته يصوتان في الانتخابات... صور

وأدلى الرئيس العراقي برهم صالح، وعقيلته السيدة الأولى بصوتيهما، في فندق الرشيد بغداد.
وكتب الرئيس العراقي على صفحته على التويتر: "سرباغ وأنا تشرفنا بالتصويت في الانتخابات. يوم تاريخي للعراق وفرصة لاستعادة المبادرة للاصلاح والتنمية".
سرباغ وانا تشرفنا بالتصويت في الانتخابات. يوم تاريخي للعراق وفرصة لاستعادة المبادرة للاصلاح والتنمية.— Barham Salih (@BarhamSalih) October 10, 2021
علينا انجاز المهمة عبر المشاركة الواسعة وحماية اصوات العراقيين ليقرروا مستقبل بلدهم، "فالسيادة للقانون، والشعب مصدر السلطات وشرعيتها"، وننطلق نحو تحقيق حياة حرة كريمة للعراقيين. pic.twitter.com/MxZRi1e4IJ
وأضاف: "علينا انجاز المهمة عبر المشاركة الواسعة وحماية أصوات العراقيين ليقرروا مستقبل بلدهم، "فالسيادة للقانون، والشعب مصدر السلطات وشرعيتها"، وننطلق نحو تحقيق حياة حرة كريمة للعراقيين".
كما شارك رئيس الوزراء لحكومة تصريف الأعمال مصطفي الكاظمي بالتصويت، وأدلى بصوته في إحدى مدارس العاصمة بغداد، بحسب "الفرات نيوز".
صوتكَ مستقبلك، اليوم كنتُ أول من شارك في التصويت في الانتخابات التي وعدنا شعبنا و أوفينا.. يا شعبنا العزيز نساءً ورجالاً وشباباً شاركوا وارسموا مستقبلكم بأيديكم .— Mustafa Al-Kadhimi مصطفى الكاظمي (@MAKadhimi) October 10, 2021
اعزمْ وتوكل ولاتتردد، مستقبلكم بمشاركتكم. pic.twitter.com/8SiJhc3ez1
وكتب على تويتر: "صوتكَ مستقبلك، اليوم كنتُ أول من شارك في التصويت في الانتخابات التي وعدنا شعبنا وأوفينا.. يا شعبنا العزيز نساءً ورجالاً وشباباً شاركوا وارسموا مستقبلكم بأيديكم".
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