الرئيس العراقي وعقيلته يصوتان في الانتخابات... صور

بدأت، صباح اليوم الأحد، عملية الاقتراع العام في انتخابات مجلس النواب المبكرة في العراق لعام 2021.

وأدلى الرئيس العراقي برهم صالح، وعقيلته السيدة الأولى بصوتيهما، في فندق الرشيد بغداد.

وكتب الرئيس العراقي على صفحته على التويتر: "سرباغ وأنا تشرفنا بالتصويت في الانتخابات. يوم تاريخي للعراق وفرصة لاستعادة المبادرة للاصلاح والتنمية".

سرباغ وانا تشرفنا بالتصويت في الانتخابات. يوم تاريخي للعراق وفرصة لاستعادة المبادرة للاصلاح والتنمية.

علينا انجاز المهمة عبر المشاركة الواسعة وحماية اصوات العراقيين ليقرروا مستقبل بلدهم، "فالسيادة للقانون، والشعب مصدر السلطات وشرعيتها"، وننطلق نحو تحقيق حياة حرة كريمة للعراقيين. pic.twitter.com/MxZRi1e4IJ — Barham Salih (@BarhamSalih) October 10, 2021

وأضاف: "علينا انجاز المهمة عبر المشاركة الواسعة وحماية أصوات العراقيين ليقرروا مستقبل بلدهم، "فالسيادة للقانون، والشعب مصدر السلطات وشرعيتها"، وننطلق نحو تحقيق حياة حرة كريمة للعراقيين".

كما شارك رئيس الوزراء لحكومة تصريف الأعمال مصطفي الكاظمي بالتصويت، وأدلى بصوته في إحدى مدارس العاصمة بغداد، بحسب "الفرات نيوز".

صوتكَ مستقبلك، اليوم كنتُ أول من شارك في التصويت في الانتخابات التي وعدنا شعبنا و أوفينا.. يا شعبنا العزيز نساءً ورجالاً وشباباً شاركوا وارسموا مستقبلكم بأيديكم .

اعزمْ وتوكل ولاتتردد، مستقبلكم بمشاركتكم. pic.twitter.com/8SiJhc3ez1 — Mustafa Al-Kadhimi مصطفى الكاظمي (@MAKadhimi) October 10, 2021

وكتب على تويتر: "صوتكَ مستقبلك، اليوم كنتُ أول من شارك في التصويت في الانتخابات التي وعدنا شعبنا وأوفينا.. يا شعبنا العزيز نساءً ورجالاً وشباباً شاركوا وارسموا مستقبلكم بأيديكم".