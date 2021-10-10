لبنان يغرق في الظلام... صور

دخل لبنان، يوم أمس السبت، في ظلام تام بعد توقف معملي دير عمار شمالا والزهراني جنوبا، عن إنتاج الطاقة بسبب نفاذ مادة الفيول أويل، الأمر الذي أدى إلى تدني إنتاج الطاقة إلى ما دون 200 ميغاواط، وهو ما قد يؤدي إلى الدخول في الانقطاع العام الشامل كون الإنتاج لا يكفي لربط الشبكة الكهربائية ببعضها.

دخل لبنان، يوم أمس السبت، في ظلام تام بعد توقف معملي دير عمار شمالا والزهراني جنوبا، عن إنتاج الطاقة بسبب نفاذ مادة الفيول أويل، الأمر الذي أدى إلى تدني إنتاج الطاقة إلى ما دون 200 ميغاواط، وهو ما قد يؤدي إلى الدخول في الانقطاع العام الشامل كون الإنتاج لا يكفي لربط الشبكة الكهربائية ببعضها.

© Sputnik . Abedal Kader Albai لبنان يغرق في الظلام

وأعلنت مؤسّسة كهرباء لبنان في بيان صحفي أنّه "بعد توقف معمل دير عمار صباح الجمعة، قسرياً عن إنتاج الطاقة جرّاء نفاد خزينه من مادة الغاز أويل، توقف أيضاً معمل الزهراني قسرياً ظهر السبت للسبب عينه".

وأشارت إلى أنّه "من المرتقب أن تصل مساء شحنة مادة الفيول أويل، والتي من المتوقع أن يتمّ تفريغ حمولتها في كلّ من خزانات مصفاتيّ الذوق والجية مطلع الأسبوع المقبل".

© Sputnik . Abedal Kader Albai لبنان يغرق في الظلام

وذكّرت مؤسّسة كهرباء لبنان بأنّه "سبق لها وحذّرت مراراً وتكراراً منذ أشهر عدّة من خطر الدخول في المحظور في ما خصّ التغذية بالتيار الكهربائي، والمخاطرالعالية من الوصول إلى الانقطاع العام والشامل على جميع الأراضي".

© Sputnik . Abedal Kader Albai لبنان يغرق في الظلام

ولجأت يوم أمس وزارة الطاقة إلى الجيش اللبناني إذ أن اتفاقاً حصل بين وزير الطاقة وليد فياض وقائد الجيش العماد جوزاف عون على تأمين الفيول لمعملي دير عمار والزهراني من احتياط مخزون الجيش ريثما تفرغ شحنة الفيول.

© Sputnik . Abedal Kader Albai لبنان يغرق في الظلام

وأصدرت مؤسّسة كهرباء لبنان بياناً آخر أكّدت فيه أنّ "قيادة الجيش أبدت كامل الاستعداد لتسليم كمية إجمالية تبلغ ستة آلاف كيلوليتر مناصفة بين معملي الزهراني ودير عمار لإعادة تشغيل المعملين تباعاً منذ منتصف الليل الفائت وأنّ هذه الكمية تكفي لفترة ثلاثة أيّام".