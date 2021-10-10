الكاظمي: انتخبوا لتغيير واقع العراق

شارك رئيس حكومة تصريف الأعمال، مصطفى الكاظمي، في انتخابات مجلس النوب وقام بالتصويت في إحدى مدارس العاصمة.

وخاطب الكاظمي العراقيين بعد التصويت، قائلا: "فضلت أن أكون اليوم أول ناخب للإدلاء بصوتي وعلينا العمل على التغيير وهذه فرصة لتحقيق ذلك"، حسب "الفرات نيوز".

وأضاف: "توكلوا على الله واختاروا من ترونه مناسبا وأيها العراقيون اخرجوا وانتخبوا لتغيير واقع العراق ومستقبله وهذه فرصتنا لتغير الواقع".

وأكد أنه سيتم الإعلان عن إنجاز أمني كبير غدا.

وانطلقت انتخابات مجلس النوب، في صباح اليوم الأحد، في العراق.