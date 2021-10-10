الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة أمير

جاء هذا في بيان للديوان الملكي نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس) في تغريدة على حسابها في موقع تويتر.
وقال البيان: "انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير/ عبدالله بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود بن فيصل آل سعود".
بيان من #الديوان_الملكي : وفاة صاحب السمو الأمير عبدالله بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود بن فيصل آل سعود.https://t.co/PVqTg6xJmC#واس pic.twitter.com/jzSWjUqTHZ
— واس الأخبار الملكية (@spagov) October 10, 2021
وأوضح أنه "سيصلى عليه ــ إن شاء الله - اليوم الأحد الموافق 4 / 3 / 1443 هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض".
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