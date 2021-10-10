رئيس الوزراء العراقي يخضع للتفتيش الشخصي قبل التصويت... صور

خضع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، للتفتيش الشخصي من قبل عنصر أمن قبل دخوله مركز اقتراع في بغداد، للإدلاء بصوته في الانتخابات البرلمانية.

وأظهرت الصور التي نشرتها وسائل إعلام ويجري تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي رئيس الوزراء العراقي وقد وصل إلى المقر الانتخابي في سيارته.

انه زمن الكلاوات



الشرطي فتش الكاظمي تفتيش دقيق

وبعدها دخلو ١٠ من حماية الكاظمي بدون تفتيش 😂 pic.twitter.com/0KskZYKLkm — Iraqii..🏴 (@Iraqii94) October 10, 2021

​وقبل دخوله اللجنة الانتخابية، خضع الكاظمي لعملية تفتيش من قبل عنصر أمن أمام اللجنة، الأمر الذي اعتبره مغردون أنه دعاية سياسية.

يافتاح يا رزاق .. من الصباحيات.

عجبتني حركة تفتيش الشرطي للكاظمي رغم عدم تفتيشه للعشرات المرافقين له ..

لقطة إختصرت نهج حكومة #الكاظمي الذي سارت عليه طيلة الفترة الماضية من الو عماد في أول يوم ، الى تفتيش الشرطي في آخر يوم :

الاستعراض الاعلامي فقط . pic.twitter.com/Se2pd2vCVF — Amer Ibrahim عامر إبراهيم (@amiraljubori) October 10, 2021

​وكتب الكاظمي على حسابه في موقع تويتر: "صوتكَ مستقبلك، اليوم كنتُ أول من شارك في التصويت في الانتخابات التي وعدنا شعبنا وأوفينا.. يا شعبنا العزيز نساءً ورجالاً وشباباً شاركوا وارسموا مستقبلكم بأيديكم".

صوتكَ مستقبلك، اليوم كنتُ أول من شارك في التصويت في الانتخابات التي وعدنا شعبنا و أوفينا.. يا شعبنا العزيز نساءً ورجالاً وشباباً شاركوا وارسموا مستقبلكم بأيديكم .

اعزمْ وتوكل ولاتتردد، مستقبلكم بمشاركتكم. pic.twitter.com/8SiJhc3ez1 — Mustafa Al-Kadhimi مصطفى الكاظمي (@MAKadhimi) October 10, 2021

​يذكر أن مراكز الاقتراع فتحت أبوابها، اليوم الأحد، أمام الناخبين في تمام الساعة السابعة بتوقيت بغداد، في أول انتخابات برلمانية مبكرة تشهدها البلاد منذ العام 2003.

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