الإعلام الأمني العراقي ينفي وقوع هجوم ويؤكد مقتل جندي بإطلاق نار "بالخطأ"

قُتل جندي عراقي وأصيب آخر جراء "إطلاق نار من أحد الجنود بالخطأ" في ديالى شرقي البلاد، بحسب ما أفاد به الإعلام الأمني.

بغداد - سبوتنيك. نفت خلية الإعلام الأمني العراقية، اليوم الأحد، وقوع هجوم مسلح على مركز انتخابي في محافظة ديالى شرقي العراق، مؤكدة أن الحادث كان عبارة عن قيام أحد الجنود بإطلاق نار من بندقيته بالخطأ مما أدى إلى مقتل جندي وإصابة آخر.

وقالت الخلية الأمنية، في بيان: "تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام أنباء عن وجود إشكالية أمنية أو هجوم مسلح في إحدى مراكز الاقتراع في محافظة ديالى وحدوث إطلاق نار".

وأضافت: "نود أن نوضح أن الحادث كان عبارة عن قيام أحد الجنود بإطلاق نار من بندقيته بالخطأ مما أدى إلى استشهاد مقاتل وإصابة آخر ضمن قاطع حمرين بالفرقة الأولى ضمن طوق حماية مركز انتخابي مدرسة المهتدي".

في وقت سابق من اليوم، أكد مصدر أمني إصابة جنديين من الجيش العراقي، إثر هجوم مسلح شنه مجهولون على مركز انتخابي في محافظة ديالى شرقي العراق.