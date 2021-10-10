المقداد يتحدث عن تفاصيل زيارة الأسد إلى روسيا

وصف وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، زيارة الرئيس بشار الأسد إلى روسيا بأنها من فضل الزيارات، مشيرا إلى بلاده لا تختلف مع روسيا حول الأولويات في مكافحة الإرهاب، داعيا تركيا والولايات المتحدة للانسحاب من الأراضي السورية.

وقال وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، في حوار نشر اليوم الأحد مع صحيفة "الوطن" السورية، "نحن لا نختلف إطلاقاً مع حلفائنا الروس على الأولويات التي يجب أن نضطّلع بها كلانا في مواجهة الإرهاب، وفي مواجهة ما يخالف ميثاق الأمم المتحدة ويعرقل سيطرة الدول على ترابها الوطني".

وتابع أن "الدعم الروسي لسوريا في هذا المجال غير محدود، ونحن نعتمد على أصدقائنا لعدة أسباب، أولاً لأنهم ملتزمون بميثاق الأمم المتحدة، وبالعمل الدولي، وبتعددية الأقطاب في السياسة الدولية، وثانياً لأنهم يؤمنون بالعمل الجدي ضد الإرهاب".

وأضاف وزير الخارجية السوري: "آن الأوان لتركيا بأن تنسحب من الشمال الغربي لسوريا وأن تتيح المجال لحل يضمن علاقات طبيعية بين سوريا وتركيا بعد زوال هذا الاحتلال".

ودعا المقداد الولايات المتحدة لسحب قواتها من بلاده "دون خسائر".

يتبع...