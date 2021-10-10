تدفقات كبيرة لأثرياء العالم إلى دبي

أشارت صحيفة "كورييه إنترناشيونال" الفرنسية، إلى حدوث حركة قوية للأجانب، خصوصا أصحاب الثروات الكبيرة، باتجاه مدينة دبي في الأشهر الأخيرة.

وجاء في تقرير الصحيفة أن دبي شهدت تدفقا كبيرا من أصحاب الثروات للإقامة فيها مع عائلاتهم من أجل الاستفادة من المميزات المغرية التي تقدمها المدينة.

وتقدم المدينة خيارات الإقامة لفترات زمنية طويلة الأمد تصل إلى 10 سنوات لبعض فئات الوافدين، ووفرة العقارات الفاخرة التي تلبي للأثرياء احتياجاتهم من وسائل الرفاهية ذات الفخامة البالغة.

كما أن نجاح تجربة دبي في التعامل مع فيروس "كورونا" يعتبر عاملا مهما لهذه الحركة.

وقالت الصحيفة أن هذه الحركة انعكست بشكل كبير على قطاع العقارات خصوصا الفاخرة منها، حيث تعيش فترة انتعاش واضحة.