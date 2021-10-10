وزير الخارجية السوري يشارك في اجتماع مجموعة عدم الانحياز

يصل وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، اليوم الأحد، إلى العاصمة الصربية بلغراد للمشاركة في اجتماع مجموعة دول عدم الانحياز، الذي يعقد غدا وبعد غد.

دمشق - سبوتنيك. وقال مصدر في الخارجية السورية، لوكالة " سبوتنيك "، إن المقداد سيشارك في الاجتماع الذي تستضيفه صربيا، يومي الاثنين والثلاثاء، والذي ينظم احتفالاً بالذكرى الـ 66 للمؤتمر الأول لتأسيس حركة عدم الانحياز.

وتأسست حركة عدم الانحياز، التي تعتبر واحدة من أبرز نتائج الحرب العالمية الثانية [1939 – 1945] وانقسام العالم إلى معسكرين شرقي بزعامة الاتحاد السوفيتي السابق وغربي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، من 29 دولة شاركت في مؤتمر باندونغ في إندونيسيا عام 1955، والذي يعد أول تجمع منظم لدول الحركة.

وأسس الحركة، الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر، والرئيس اليوغسلافي الراحل جوزيف تيتو، ورئيس الوزراء الهندي الراحل جواهر لال نهرو.

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