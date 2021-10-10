طائرات القوات العراقية تحلق في أجواء البلاد لحماية مراكز الانتخابات... فيديو وصور

وقالت في بيان على تلغرام: "بإشراف ومتابعة الفريق الطيار، شهاب جاهد علي، باشرت أسراب طائرات قيادة القوة الجوية بالتحليق منذ الصباح الباكر في العاصمة بغداد وعدد من المحافظات والمدن العراقية لتأمين الحماية لكافة المراكز الانتخابية وبواقع 11 تشكيلا من 22 طائرة من طائراتF16 ، L159 ، سو-25 مختلفة، ولحين انتهاء عملية التصويت العام.

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة يحيى رسول، يوم أمس، إن "هذه الطلعات الجوية هي طلعات للرصد والاستطلاع ولتوفير غطاء جوي لحماية عملية الانتخاب".

وفي وقت سبق، أصدرت الخطوط الجوية العراقية بياناً أكدت من خلاله توقيف جميع الرحلات الداخلية والخارجية ابتداءً من مساء يوم السبت. وأكدت أنه سيتم استئناف الرحلات صباح يوم الاثنين.