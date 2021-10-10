الجزائر تتعرض لهزتين أرضيتين في 24 ساعة

ضربت هزتان أرضيتان ولايتي عين الدفلى وميلة، في الجزائر خلال أقل من 24 ساعة.

وقال المركز الجزائري لعلم الفلك والفيزياء الفلكية، إنه تم تسجيل هزة أرضية، اليوم الأحد، في الساعة السادسة و15 دقيقة (بالتوقيت المحلي)، بحسب صحيفة "الشروق".

وأوضح المركز أن قوة الهزة بلغت 3.6 درجات على مقياس ريختر، وأن مركزها يقع على مسافة كيلومتر واحد شمال غرب عين البنيان، في ولاية عين الدفلى.

وذكر المركز أنه تم تسجيل هزة أرضية أخرى، ليلة أمس السبت، في الساعة العاشرة و19 دقيقة (بالتوقيت المحلي).

وقال المركز إن قوتها بلغت 3.0 درجات على مقياس ريختر، إن مركزها يقع على مسافة كيلومتر جنوب غرب حمالة، في ولاية ميلة.

وكانت الجزائر تعرضت لهزة أرضية في 3 أكتوبر/ تشرين الأول بقوة 3.4، في ولاية سطيف، وتم تحديد مركزها على مسافة 5 كيلومترات جنوب غرب بني حسين.