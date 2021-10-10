"الأجواء في سوريا مغرية"... دمشق تعلق على استثمارات السوريين في مصر

اعتبر وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، أن ما يسمى هجرة الصناعيين السوريين أمر مبالغ به، معتبرا أن استثمارات السوريين في مصر والدول العربية ستعود في نهاية المطاف خيرا على سوريا.

وقال المقداد خلال مقابلة أجراها صحيفة "الوطن" السورية: "أنا أسمع عن بعض الأعداد (هجرة الصناعيين)، وأقول إنه مبالغ به كثيراً، وإنه إذا ذهب أي اقتصادي سوري إلى جمهورية مصر العربية أو إلى أي بلد آخر فهو في بلده، وهكذا نتطلع نحن في سوريا إلى هؤلاء".

أجواء استثمارية مغرية

وأضاف: "أي استثمارات سورية في جمهورية مصر هي استثمارات ستعود في نهاية المطاف خيراً على رجال أعمالنا وعلى الوضع في سوريا". موضحا بأنه "ليس المقصود أن يتم منع أحد من المواطنين من الاستثمار في بلدان عربية أخرى".

وقال: "لكننا ندعو كل هؤلاء المواطنين للاستثمار في بلدهم (سوريا) ولاسيما بعد إصدار قانون الاستثمار الجديد، حيث أصبحت الظروف أفضل والأمراض التي كنا نعانيها سابقاً ستوضع خلفنا، لذلك أصبحت الأجواء الاستثمارية في سوريا مغرية".

وأضاف: "بعد حل بعض المشاكل الأساسية المتعلقة بالبنى التحتية والطاقة وغيرها أعتقد أن طريق العودة لهؤلاء يجب أن يكون معبداً في كلا الاتجاهين، لأن الاستثمار في سوريا سيصبح شيئاً مغرياً، ولن ينضم فقط السوريون إلى هذا الاستثمار، بل إننا نسعى إلى جذب استثمارات هائلة من الدول العربية في الخليج وفي مصر وفي المغرب العربي ومن مناطق أخرى في العالم، والتي بدأت تتواصل معنا بالفعل".

وأوضح: "أنا هنا لا أريد أن أفصح عن هذه الأطراف، لكنهم بدؤوا يتواصلون معنا للعودة للاستثمار في سوريا بعد تهيئة بعض المستلزمات الضرورية لإعادة البناء".