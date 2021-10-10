اعتقال 77 مخالفا للانتخابات في العراق

اعتقلت الأجهزة الأمنية العراقية، اليوم الأحد، 77 شخصا مخالفا للانتخابات التشريعية في عدة محافظات ومركز إقليم كردستان العراق.

وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقي، في بيان تلقته "سبوتنيك"، اليوم، بأن مفارز اللجنة الأمنية العليا للانتخابات ألقت القبض على 77 شخصاً لارتكابهم مخالفات تتعلق بسير العملية الانتخابية في محافظات "بغداد، ونينوى، وديالى وكركوك، والبصرة، والأنبار، وصلاح الدين، وأربيل مركز إقليم كردستان، وواسط والديوانية".

وأكدت الخلية إحالة المخالفين إلى اللجان القضائية التي تم تشكيلها من قبل مجلس القضاء الأعلى تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

ونوهت خلية الإعلام الأمني إلى أن إجراء اللجنة الأمنية العليا للانتخابات هذا يأتي في إطار الحرص على نزاهة الانتخابات وضمان عدم السماح بتعكير الأجواء الانتخابية التي اتسمت بالشفافية والديمقراطية المنبثقة عن حرية الناخب العراقي في اختيار من يمثله.

وتوجه العراقيون، اليوم الأحد، إلى صناديق الاقتراع لانتخاب برلمان جديد من 329 عضوا في انتخابات تشريعية مبكرة وعدت بها الحكومة تلبية للمطالب الشعبية والمرجعية الدينية العليا.

ويبلغ عدد المرشحين أكثر من 3240 مرشحا بينهم نحو 950 امرأة، أي أقل بالنصف من عدد النساء اللواتي ترشحن في انتخابات 2018، ويوجد أيضا 789 مرشحا مستقلا، فيما توزع الباقون ضمن قوائم أحزاب وتحالفات سياسية.

وسيتنافس المرشحون على 329 مقعدا، بينها 83 مقعدا تمثل 25 في المئة من المجموع الكلي خصصت للنساء، بالإضافة إلى تسعة مقاعد للأقليات موزعة بين المسيحيين والشبك والصابئة والإيزيديين والكرد الفيليين.