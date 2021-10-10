الجيش الإسرائيلي يبدأ خطة جديدة لإدارة الحروب المقبلة عن بعد... فيديو

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، بأن الجيش الإسرائيلي يعتزم الشروع في تدشين خطة جديدة لإدارة الحروب المقبلة عن بعد.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، ظهر اليوم الأحد، أن الجيش الإسرائيلي اختار شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية بهدف تدشين خطة جديدة لإدارة الحروب المقبلة عن بعد، عبر الشروع في خطة "الكرمل" التي ستدير المعركة المستقبلية عن بعد.

משרד הביטחון בחר בתעשייה האווירית להוביל את פרויקט "הכרמל", שיאפשר ללוחמים לתמרן בשדה הקרב תוך שימוש במערכות אוטומטיות ואוטונומית - זאת במטרה לצמצם סיכון בחיי אדם, תוך שימוש בבינה מלאכותית@ItayBlumental pic.twitter.com/8bEf1MsKwn — כאן חדשות (@kann_news) October 10, 2021

وأوضحت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني أن الخطة الإسرائيلية الجديدة ستسمح للجنود بالمناورة في ساحة المعركة من خلال آليات غير مأهولة، عبر استخدام أنظمة مستقلة لتقوم بالعمل أو التحكم عن بعد، مستخدمة الذكاء الاصطناعي.

وعزت القناة العبرية استخدام خطة "الكرمل" لتقليل المخاطر على حياة الجنود في الحروب المقبلة.

وبدورها، أكدت صحيفة كالكاليست الإسرائيلية، ظهر اليوم الأحد، أن شركة إلبيت للصناعات العسكرية في البلاد ستقوم بتصنيع دبابات خفيفة بقدرات ذاتية، يتم تشغيلها بجنديين فقط، وليس بأربعة جنود، باستثمار مليارات الشواقل.

وأوضحت الصحيفة أن "الكرمل" هي مركبة قتالية تابعة للجيش الإسرائيلي، يفترض أن تعمل، ذاتيا، في المستقبل، دون وجود سائقين بداخلها.

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