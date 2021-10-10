أمير قطر يناقش أوضاع أفغانستان مع مسؤول أمريكي في الدوحة

ناقش أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الأحد، مستجدات الأوضاع في أفغانستان، مع رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ في الولايات المتحدة الأمريكية، في العاصمة القطرية الدوحة.

وشهد لقاء أمير قطر بالسيناتور الأمريكي، روبرت مينديز، في مكتبة الديوان الأميري، تطورات الأوضاع في أفغانستان، وذلك بعد سيطرة حركة طالبان (المحظورة في روسيا) عليها، بحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا).

كما تناول اللقاء علاقات التعاون والصداقة بين قطر والولايات المتحدة الأمريكية في عدد من المجالات الاستراتيجية المشتركة.

سمو أمير البلاد المفدى يستقبل رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي والوفد المرافق، وذلك للسلام على سموه بمناسبة زيارتهم للبلاد، وتم خلال المقابلة استعراض علاقات التعاون والصداقة بين البلدين في عدد من المجالات الاستراتيجية المشتركة. #قناhttps://t.co/yvDHPBlZ82 pic.twitter.com/Zr5AmO185Y — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) October 10, 2021

وذكرت وكالة الأنباء القطرية أن أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني استقبل رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ في أمريكا، روبرت مينديز، والوفد المرافق له، من أجل السلام عليه بمناسبة زيارتهم للدوحة.

يشار إلى أن وزارة الخارجية القطرية أدانت، أمس السبت، حادث تفجير مسجد في ولاية قندوز بشمال شرقي أفغانستان ، وأسفر الحادث عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.

وتعمل قطر منذ منتصف أغسطس/ آب، على تسهيل إجلاء الأشخاص بأمان من كابول إلى الدوحة، إذ يمر معظم الأشخاص الذين تم إجلاؤهم عبر قطر، التي تستضيفهم مؤقتا قبل مغادرتهم في رحلات إلى وجهاتهم التالية.

ومنذ أن استولت "طالبان" على العاصمة الأفغانية كابول في 15 أغسطس، هرع مئات الأشخاص إلى المطار للهروب، ما نتج عنه فوضى داخل وفي محيط المنشأة الحيوية.

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