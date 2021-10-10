الأردن يعلن إصدار تأشيرة سفر جديدة

أعلنت وزارة الداخلية الأردنية، اليوم الأحد، عن إصدار تأشيرة سفر جديدة لتسهيل عملية الدخول إلى أراضي المملكة والخروج منها.

وذكرت الوزارة في بيان أنه تم استحداث تأشيرة متعددة السفريات، ولمدة سنة كاملة.

وأضافت أن حامل هذه التأشيرة يستطيع دخول الأردن والخروج منه خلال هذه المدة دون الحاجة إلى أخذ موافقات مسبقة في كل سفرية.

وأوضحت أن هذا القرار جاء بهدف تقديم التسهيلات للمستثمرين وزوار المملكة، وبما يعود بالنفع والفائدة على الاقتصاد الأردني ويضمن انسيابية حركة رؤوس الأموال وإيجاد المزيد من فرص العمل.

وحسب البيان، فإن التأشيرات السابقة التي كانت تمنح بحد أقصى لمدة 6 أشهر ولعدد سفريات محددة.