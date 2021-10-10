حزب الكتائب: لبنان واقع تحت السيطرة الإيرانية

اعتبر رئيس حزب الكتائب اللبنانية سامي الجميل، اليوم الأحد، أن بلاده واقعة تحت السيطرة الإيرانية.

جاءت تصريحات رئيس حزب الكتائب خلال زيارة إلى إقليم زحلة الكتائبي، شهدت تكريم عدد من الخمسينيين، بحسب وكالة الإعلام الوطنية.

وقال الجميل إن زيارة وزير الخارجية الإيراني إلى لبنان أشبه بزيارة جنرال إلى المواقع التي كسبها فجال على رئاسة الجمهورية والحكومة ومجلس النواب حتى يتفقد المواقع السياسية التي سقطت بيده بفعل استسلام المنظومة وتسوياتها.

ورأى الجميل أن الوقت قد حان لنزع الشرعية السياسية عن هذه الوصاية من خلال تغيير مجلس النواب في الانتخابات المقبلة واختيار الأكفاء الوطنيين القادرين على إنقاذ لبنان.

وكان حسين أمير عبد اللهيان وزير الخارجية الإيراني قد وصل إلى بيروت، يوم الأربعاء الماضي، قادما من موسكو، حيث التقى بكبار المسؤولين اللبنانيين وقوى وفصائل وطنية لبنانية.

وأعلن وزير الخارجية الإيراني، يوم الخميس، عن استعداد بلاده لبناء محطتين للطاقة في لبنان إحداهما في بيروت والأخرى في الجنوب.

وعبّر كذلك عن استعداد طهران للمساعدة في إعادة بناء مرفأ بيروت المدمر جراء انفجار أغسطس/ آب 2020، إذا قدم الجانب اللبناني هذا الطلب.