وفد الحكومة الليبية من برقة: الدبيبة لم يلتزم بخارطة الطريق ولم يرتق إلى المسؤولية الوطنية

هاجم وفد من مسؤولي حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، اليوم الأحد 10 أكتوبر/تشرين الأول، خلال اجتماعهم في برقة، رئيس حكومة الوحدة، عبد الحميد الدبيبة، ووصفوه بأنه لم يلتزم بخارطة الطريق ولم يرتق إلى المسؤولية الوطنية.

وأوضح الوفد الذي كان على رأسه النائب الأول رئيس الحكومة وعدد من الوزراء ووكلاء الوزراء وعمداء البلديات، في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، أنه يحاول من اجتماعه في برقة وضع حد أمام أي محاولات مباشرة وغير مباشرة من شأنها عرقلة العملية الانتخابية المقررة في 24 ديسمبر/كانون الأول.

وطالب البيان السلطة التنفيذية بضرورة أن تدرك أنها جاءت نتيجة خارطة الطريق، وأنه تم بناؤها على أساس التوازن الجغرافي، لضمان عدالة التوزيع وتكافؤ الفرص.

وهاجم الوفد الدبيبة، بقوله إنه لم يلتزم ببنود الاتفاق السياسي، في توحيد المؤسسات والتوزيع العادل للمقدرات بالطرق القانونية بين الأقاليم.

ووصف الوفد الدبيبة بأنه لم يرتق إلى مستوى المسؤولية الوطنية والتاريخية الملقاة على عاتقه، وسلك مسالك الإدارة الديكتاتورية الفردية والحسابات الشخصية وإضعاف العمل المؤسسي والتنفيذي.

واتهم البيان الدبيبة بأنه كان يصدر بيانات باسم مجلس الوزراء بشكل فردي، ومن دون العرض على مجلس الوزراء، وبالتعدي على اختصاصات بعض الوزارات.

ولفت البيان إلى أن الدبيبة لم يلتزم بتحديد اختصاصات نواب رؤساء الوزراء، كما نص عليه الاتفاق السياسي، ما يساهم في فكرة المركزية الإدارية المقيتة، بحسب وصفه.

وطالب الوفد بضرورة إعادة المؤسسات والوحدات الإدارية المركزية التي كانت قائمة في برقة فورا، وفتح المقاصة الإلكترونية بصورة عاجلة، وتفعيل بنود الاتفاق السياسي بما يضمن حقوق كافة الأقاليم بالدولة الليبية ومن بينها إقليم برقة.

واستهجن البيان تعنت رئيس حكومة الوحدة الوطنية واحتفاظه بمنصب وزير الدفاع وعدم اتخاذه أي إجراءات بتسمية وزيرا للدفاع، واستنكروا تصريحاته الإعلامية التي لا تخدم المصلحة العليا للدولة، وتزيد الفرق وانشقاق أبناء الوطن.

وطالب البيان في النهاية بضرورة ضمان حقوق الشعب الليبي بشكل عادل واستمرار التوافق واحترام المؤساست على المستوى المطلوب، محملين الدبيبة مسؤولية أي تداعيات خطيرة على استمرار سياساته التمييزية بين أقاليم ليبيا الثلاثة.