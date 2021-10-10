ما هي فرص إتمام صفقة جديدة لتبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل؟

قال الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني طلال العوكل، إن فرص نجاح إتمام صفقة جديدة لتبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل "ضعيفة وقد تكون صعبة".

وأضاف العوكل في حديثه لـ"راديو سبوتنيك"، أن صعوبة إتمام الصفقة هو بسبب أن الحكومة الإسرائيلية ضعيفة وهشة لا تستطيع أن تأخذ قرارات ذات أهمية كبيرة، حسب قوله.

وأوضح أن حركة حماس تريد أن تأخذ المبادرة من قبلها حتى تقول إن المشكلة ليست عندها وأنها مستعدة لإبرام صفقة تبادل الأسرى، وإنما المشكلة موجودة لدى الجانب الإسرائيلي.

وأشار إلى أن إسرائيل أيضا لا تستطيع أن تدفع الثمن الذي تطلبه حركة حماس أو تستجيب لها بالرغم من أن ذلك منطقي بالمقارنة بالثمن الذي دفعته في صفقة الجندي جلعاد شاليط، وهنا تكمن العقدة وهو الثمن الذي تبدي إسرائيل استعدادها وقدرتها على دفعه مقابل صفقة من هذا النوع"، حسب تعبيره.

وكانت حركة حماس الفلسطينية قد أعلنت استعدادها للدخول في صفقة جديدة لتبادل الأسرى مع إسرائيل، والانخراط في عملية انتخابية لإعادة ترتيب القيادة الفلسطينية.

وأكدت حماس في بيان عقب مباحثات مع الجانب المصري، حرصها على إتمام صفقة تبادل جديدة تضمن استجابة إسرائيل لمتطلبات تحرير الأسرى.

ولفتت إلى أنها ستعمل على تحقيق وحدة الشعب الفلسطيني، وإنهاء الانقسام الذي تحاول إسرائيل استغلاله بفرض الوقائع على الأرض، فيما يتنصل العالم من مسؤولياته تجاه القضية الفلسطينية.

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