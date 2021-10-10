لافروف يلتقي بالرئيس الصربي فوسيتش في بلغراد

ذكرت إدارة الإعلام والصحافة بوزارة الخارجية الروسية أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف سيعقد اجتماعا مع الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، مساء اليوم الأحد في بلغراد.

وقالت الوزارة في بيان: "إن الاجتماع مع الرئيس فوسيتش سيعقد الليلة".

يزور الوزير الروسي صربيا، في 10-11 أكتوبر/تشرين الأول. ومن المقرر أن يحضر يوم الاثنين اجتماع اليوبيل، والذي ينظم احتفالاً بالذكرى الـ 66 للمؤتمر الأول لتأسيس حركة عدم الانحياز.

وتأسست حركة عدم الانحياز، التي تعتبر واحدة من أبرز نتائج الحرب العالمية الثانية [1939 – 1945] وانقسام العالم إلى معسكرين شرقي بزعامة الاتحاد السوفيتي السابق وغربي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، من 29 دولة شاركت في مؤتمر باندونغ في إندونيسيا عام 1955، والذي يعد أول تجمع منظم لدول الحركة.