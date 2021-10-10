انفجار هائل في منطقة صناعية غربي الجزائر... فيديو

شهد مركب نفطي تابع لشركة "فرتيال" في ولاية وهران غربي الجزائر، انفجارا هائلا، صباح اليوم الأحد، دون تسجيل أية خسائر بشرية.

وذكرت الولاية في بيان لها أن الحادث وقع في المنطقة الصناعية في مدينة أرزيو، بحسب صحيفة "الشروق".

وفور وقوع الانفجار، كلف والي الولاية مدير الطاقة بالتنقل إلى موقع الانفجار برفقة مسؤولي شركة "سوناطراك" وشركة "فرتيال" لمتابعة مخلفات الحادث.

وأوضح البيان أن وحدات التدخل والحماية الخاصة لشركة "فرتيال"، ووحدات مؤسسة تسيير المنطقة الصناعية، تدخلت من أجل التحكم بالحادث واحتواء الوضع.

وذكر البيان أن الحادث لم يخلف أية خسائر بشرية، في حين يتم حاليا تقييم الأضرار الناجمة عن الانفجار، وتقوم جميع المصالح المختصة بمتابعة الوضع.

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