مسؤول: إغلاق مناطق شرقي السودان مستمر حتى تتحقق مطالب مواطنيها

أكد الأمين السياسي للمجلس الأعلى لنظارات قبائل البجا والعموديات المستقلة شرقي السودان، سيد علي أبو آمنة، استمرار عزل مناطق شرق السودان عن باقي مناطق البلاد طالما لم تستجب الحكومة الانتقالية لمطالب مواطني الشرق.

الخرطوم - سبوتنيك. وقال أبو آمنة، في تصريح لوكالة "سبوتنيك" اليوم الأحد، إنه "لا مجال لفتح الطرقات ومطار بورتسودان وعودة لنشاط الاقتصادي للموانئ إن لم تستجب حكومة الخرطوم لمطالب مواطني شرق السودان".

وأضاف أن هذه المطالب تتمثل في تنفيذ مقررات مؤتمر سنكات وأبرزها إلغاء مسار الشرق الموقع في اتفاقية جوبا لسلام السودان.

واعتبر المسؤول السوداني أن اتفاقية مسار الشرق جاء بتدخلات بعض الدول الأجنبية، لتحقيق مصالحها.

وهدد أبو آمنة الحكومة السودانية الانتقالية، بالتحرك نحو المطالبة بحق تقرير المصير، قائلا: "يمكننا أن نمنح لأنفسنا ولأهلنا بالشرق حق تقرير المصير حسب مواثيق الأمم المتحدة للشعوب الأصيلة، ونعلن عن حكومة لشرق السودان خلال فترة وجيزة إذا لم تستجب حكومة السودان لمقررات مؤتمر سنكات".

كما أكد عدم إمكانية قبول أية مبادرة لحل الأزمة إلا بعد إلغاء مسار الشرق المتضمن في اتفاق جوبا للسلام في السودان تشرين الأول/أكتوبر 2020.

وتابع: "وردت مبادرة قبل أيام من حزب الأمة القومي، وقلنا لهم يجب أولا أن يتم إلغاء مسار الشرق ثم يمكننا بعد ذلك التفاوض مع الحكومة"، َلافتا إلى أن "الحزب وعد بالتشاور مع الأطراف الحكومية لإلغاء مسار الشرق".

وكان المجلس الأعلى لنظارات قبائل البجا والعموديات المستقلة قد أعلن منذ نحو 3 أسابيع عن إغلاق شامل للطرق المؤدية إلى شرق السودان خاصة الطريق بين بورتسودان والخرطوم.

وحذر الحكومة السودانية، أمس السبت، من قرب نفاذ المشتقات النفطية ودقيق القمح مما ينعكس على حياة المعيشية للمواطنين جراء استمرار إغلاق شرق السودان عن بقية مدن البلاد بواسطة قبائل البجا.

يذكر أن المشاركين في مؤتمر "السلام والعدالة" والذي عقد في أيلول/سبتمبر 2020 في بلدة سنكات شرقي السودان، طالبوا بحق تقرير المصير لشرق السودان باعتباره حق إنساني أصيل، وبإقليم موحد لولايات شرق السودان الثلاث [البحر الأحمر، وكسلا، والقضارف]، وفق الحدود الجغرافية التاريخية وتكوين هيئة تنسيقية عليا مشتركة بين كافة مكونات شرق السودان، علاوة على التمسك بحكم أبناء الإقليم لإقليمهم والمشاركة في السلطة على جميع مستوياتها، ورفض التدخلات الخارجية ومحاولة التغول على السيادة الوطنية.

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