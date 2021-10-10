المفوضية العليا تكشف مستوى الإقبال على الانتخابات في العراق

أعلن عضو الفريق الإعلامي في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية، عماد جميل، في تصريح خاص لمراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم الأحد، أن الإقبال على مراكز الاقتراع العام للانتخابات التشريعية كان بمستوى متوسط.

ونوه جميل، إلى أن المفوضية ستعقد مؤتمرا صحفيا في تمام الساعة السابعة مساء حسب التوقيت المحلي، في العاصمة بغداد، أي بعد ساعة من إغلاق مراكز الاقتراع العام، تعلن فيه النتائج ونسب المشاركة في عموم البلاد.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن مسؤول إعلام مكتب انتخابات مركز إقليم كردستان، أحمد مازن يوسف، في تصريح خاص لمراسلتنا، أن نسبة التصويت العام في الانتخابات التشريعية داخل محافظة أربيل بلغت حتى الآن 18%.

وأعلن يوسف، حسب تقرير منتصف اليوم للاقتراع العام، أنه قد بلغ عدد المصوتين في أربيل (216035) ناخب.

ولفت المسؤول، إلى أن عدد الناخبين الكلي في أربيل مركز إقليم كردستان يبلغ (1159750) ناخب.

ويخوض الانتخابات التي انطلقت للتصويت العام اليوم الأحد، ما يزيد عن 3 آلاف مرشح موزعين على 83 دائرة انتخابية، ويتنافسون للفوز بـ 329 مقعدا في البرلمان العراقي.