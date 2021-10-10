مقتل مسلحين مواليين للجيش الأمريكي برصاص مجهولين شرقي سوريا

قتل مسلحان مواليان للجيش الأمريكي بهجوم مسلح نفذته مجموعة مسلحة يعتقد أنها من أبناء القبائل العربية في ريف دير الزور الشمالي.

وأفادت مصادر محلية في ريف دير الزور لوكالة "سبوتنيك" عن قيام مجموعة مسلحة (مجهولة الهوية) بمهاجمة دورية عسكرية تابعة لتنظيم "قسد" الموالي للجيش الأمريكي، اليوم الأحد 10 سبتمبر/ كانون الأول، في محيط قرية الطكيحي في ريف ديرالزور الشمال الشرقي.

وتابعت المصادر: "يعتقد أن المهاجمين من أبناء القبائل العربية، حيث دارت اشتباكات بين الطرفين أدت لمقتل مسلحين اثنين من تنظيم "قسد" وإصابة آخر واعطاب سيارتهم العسكرية التي كانوا يستغلونها، إضافة لمقتل أحد المهاجمين".

وأضافت المصادر أن المسلحين الموالين للجيش الأمريكي قاموا بضرب طوق أمني حول موقع الحادثة والبلدة، كما قاموا بنقل جثة المهاجم الذي قتل إلى مشفى مدينة البصيرة من ثم إلى مسجد الصفا بالمدينة للتعرف عليه، فيما لاذا المهاجمين الآخرين بالفرار.

وفي نفس السياق، نقلت مصادر محلية لـ "سبوتنيك" عن قيام دورية تابعة لمليشيا "الأسايش"، الذراع الأمني لتنظيم "قسد"، بقطع الطرق المؤدية إلى بلدة "الكسرة" في ريف دير الزور الغربي، اليوم الأحد، وسط انتشار كبير لعناصر ما يعرف "بالكوماندوس" التابعة للتنظيم ذاته، دون معرفة الأسباب حتى اللحظة.

وأمس السبت، ألقى تنظيم "قسد" بمساندة طيران" التحالف الدولي" المزعوم بقيادة الجيش الأمريكي القبض على ثلاثة مدنيين في بلدة الشعفة 115كم شرقي دير الزور بعد عملية إنزال جوي جديد في المنطقة.

وفي الآونة الأخيرة، يشهد ريف دير الزور الشرقي تزايداً في حالات الاستهداف المباشر التي تطال مسلحي "قسد" وموظفي ما يسمى" الإدارة الذاتية" بتهمة التعاون والعمالة مع الاحتلال الأمريكي.