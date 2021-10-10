تونس تدين قيام بعض الشخصيات السياسية بدعوة أطراف خارجية للتدخل في شؤونها الداخلية

أعربت وزارة الخارجية التونسية، اليوم الأحد، عن إدانتها لدعوة بعض الجهات والشخصيات السياسية في تونس أطرافا خارجية للتدخل في الشؤون الداخلية للبلاد.

وجاء قي بيان الخارجية التونسية: إن تونس "تدين بأشد عبارات التنديد والاستهجان التصريحات والتصرفات المشينة التي أتتها بعض الجهات والشخصيات السياسية التونسية بدعوة أطراف أجنبية للتدخل في الشأن الوطني الداخلي والتحريض على تونس لتعطيل المسار التصحيحي للتجربة الديمقراطية والمسّ بسمعة بلادنا وإرباك علاقاتها وصداقاتها الخارجية".

وأكد البيان: أن "تونس ستظل متمسكة بسيادتها واستقلالها وستكون حريصة على صون علاقاتها مع كل شركائها الدوليين على أساس الندية والاحترام المتبادل".

وشددت الخارجية التونسية في بيانها، على أن "تونس لن تقبل أبدا التدخل في شؤونها الداخلية بأي شكل من الأشكال".

وتستعد تونس لإحياء الذكرى 58 لعيد الجلاء، الذي تجلى يوم 15 أكتوبر/تشرين الأول 1963 بإجلاء آخر جندي أجنبي عن الأراضي التونسية.