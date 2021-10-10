إسرائيل تجري تدريبا عسكريا في محيط غزة

أكد الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، أن قواته العسكرية ستجري تدريبا عسكريا، غدا الإثنين، في منطقة محيط غزة.

ونشرت وزارة الدفاع الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على "تويتر"، أكدت من خلاله أن الجيش الإسرائيلي بصدد إجراء مناورات عسكرية، صباح غد الإثنين، في منطقة محيط غزة، على أن تنتهي ظهر بعد غد الثلاثاء.

תרגיל צבאי, יחל מחר בשעות הבוקר במרחב עוטף עזה וצפוי להסתיים ביום ג' בשעות הצהריים. במסגרת התרגיל תורגש תנועה ערה של כלי רכב וכוחות הביטחון, וכן יישמעו הדי פיצוצים במרחב. התרגיל שנועד לשמירה על כוננות וכשירות הכוחות, תוכנן מראש כחלק מתוכנית האימונים לשנת 2021 — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) October 10, 2021

وشددت الوزارة على أنه كجزء من تلك المناورات، ستكون هناك حركة نشطة للمركبات وقوات الأمن الإسرائيلية، فضلا عن سماع دوي انفجارات في المنطقة.

وأشارت الوزارة في تغريدتها على "تويتر" أن التدريب العسكرية كان مخططا له كجزء من برنامج التدريب للعام الجاري 2021، بدعوى الحفاظ على اليقظة واللياقة البدنية لجنود الجيش الإسرائيلي.

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